Criador de 'Os Simpsons' abre o jogo e revela quando série chegará ao fim

O episódio de número 800 da animação está previsto para ir ao ar em fevereiro de 2026, na Fox. "É um grande feito fazer 800 episódios, então faremos dois episódios originais inéditos naquela noite", disse Matt Selman, um dos escritores do projeto. "Eles são ultrassecretos por enquanto, mas prometo a vocês que serão o melhor episódio 800 de qualquer coisa que vocês já tenham visto", completou.

Segundo o criador de "Os Simpsons", a 37ª temporada da animação vai contar com participações especiais e marcantes. Nomes como Kieran Culkin ("Succession"), Danny Pudi ("Community"), Glenn Howerton ("It's Always Sunny in Philadelphia"), Idris Elba ("Thor"), Michael Keaton ("Os Fantasmas Ainda Se Divertem") e Viola Davis ("G20") estão confirmados.

Até o momento, não há uma definição sobre a data de lançamento da 37ª temporada. A última temporada de "Os Simpsons" está disponível na plataforma Disney+.