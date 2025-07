Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 28/7 a 2/8

Candinho cede ao golpe de Zulma. Manoela e Dita levam Joaquim ao hospital. Estela contrata Manoela para cuidar de Anabela. Policarpo dá um coice em Zulma, e as crianças acham graça. Estela afirma ter sido injusta com Celso. Tamires sugere que Ernesto volte a trabalhar nas ruas com sua fantasia. A família de Cunegundes é assaltada. Francine e Tamires descobrem a fantasia de Asdrúbal. Candinho reconhece Ernesto.

Terça-feira, 29 de julho

Ernesto consegue fugir de Candinho. Celso presenteia Anabela. Jasmin e Samir pedem ajuda a Estela em nome de Zulma. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a tentativa de golpe de Cunegundes. Margarida intervém junto a Lúcio e consegue uma nova chance na rádio para Dita. Estela cuida de Zulma, e afirma que as crianças do casarão precisam estudar. Sônia pressiona Quincas e acaba terminando o relacionamento com ele. Olga aconselha Araújo a aceitar a proposta de Celso de desviar dinheiro de Candinho. Dita prepara-se para cantar na rádio.

Quarta-feira, 30 de julho

A apresentação de Dita é um sucesso. Estela convence Dirce a aceitar os órfãos em sua escola, e avisa a Zulma, que se incomoda. Picolé, Asdrúbal e Zé dos Porcos encontram Cunegundes e sua família amarrados após o assalto ao sítio. Zulma pede ajuda a Ernesto para impedir Estela de levar as crianças para a escola. Cunegundes expulsa Zé dos Porcos e Maria Divina do sítio, mas Asdrúbal intervém e nomeia a empregada para ficar à frente da administração do sítio. Araújo sugere que Estela fale com Candinho sobre o custeio dos estudos dos órfãos. Samir vê Ernesto se aproximar da escola e avisa a Candinho.

Quinta-feira, 31 de julho