Repórter quase leva bolada ao vivo e cai na gargalhada: 'Só o ventinho'

A repórter Julia Guimarães quase levou uma bolada ao vivo, durante a transmissão do vôlei feminino entre Itália e Polônia, no SporTV (Globo), na tarde de hoje.

O que aconteceu

A jornalista entrou ao vivo entre o 2º e 3º set do confronto para trazer informações do jogo do Brasil contra o Japão. Ela, no entanto, foi surpreendida por uma bola passando próximo ao seu rosto.