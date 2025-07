Preta Gil: missas de sétimo dia acontecem em Salvador e no Rio de Janeiro

Cortejo do corpo de Preta Gil pelo Rio de Janeiro Imagem: Agnews

Muitos famosos e emoção Carol Dieckmann, Regina Casé, Thiaguinho, Francisco Gil, amigos e familiares deixaram o cortejo em carros e vans com destino ao cemitério.

O caminhão do Corpo de Bombeiros fez o seguinte trajeto com o caixão de Preta Gil: rua Araújo Porto Alegre, av. Presidente Antônio Carlos, rua Primeiro de Março, av. Presidente Vargas, avenida Francisco Bicalho, viaduto do Gasômetro, pista lateral da av. Brasil (Caju), rua Monsenhor Manuel Gomes.

O corpo de Preta Gil foi cremado às 17h, no Cemitério da Penitência. A cerimônia, restrita à família e amigos próximos, aconteceu ao som de "Drão".

Carolina Dieckmann e outros chegam ao crematório da penitência Imagem: Agnews

O velório de Preta Gil

O velório do corpo de Preta Gil ocorreu entre as 9h e as 13h. Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal foram interditadas — inclusive o trajeto que agora é chamado de Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Araújo Porto Alegre, no centro do Rio.