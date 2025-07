Pedro Pascal se explica após suposto clima com colega de elenco casada

Os nomes de Pedro Pascal e Vanessa Kirby estão no alvo de polêmicas depois do lançamento de "Quarteto Fantástico", filme em que eles interpretam o casal principal, Reed Richards e Sue Storm. O público tem comentado sobre um suposto clima entre eles em entrevistas relacionadas ao filme.

O que aconteceu

Desde que os atores começaram a divulgar o filme em entrevistas, o público tem notado —e criticado— as interações entre eles. Vanessa e Pedro parecem estar bem à vontade um do lado do outro, e não deixaram de se tocar e interagir com carinho na frente das câmeras.

Vanessa Kirby vive um relacionamento com Paul Rabil, e está grávida do primeiro filho do casal. Pedro Pascal, por outro lado, está solteiro. Ele já revelou em entrevistas passadas que procura a conexão com outras pessoas por meio do toque quando está ansioso.