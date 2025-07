Pedro Pascal agradece fãs brasileiros por carreira: 'Não estaria aqui hoje'

Atual queridinho de Hollywood, o chileno Pedro Pascal, 50, acredita que os fãs brasileiros tiveram papel essencial no crescimento de sua carreira. A declaração do ator foi feita durante a premiere do filme "Quarteto Fantástico", que aconteceu na última semana, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O Brasil tem os melhores fãs do mundo. Muito do que eu tive a oportunidade de fazer foi abraçado com muito carinho pelos fãs brasileiros. Sinto que eu não estaria aqui hoje se não fosse pelo amor que o Brasil teve por 'Narcos', 'The Last of Us', 'The Mandalorian', 'Game of Thrones', sabe? Então, me sinto extremamente grato. Pedro Pascal, em entrevista a Splash no tapete vermelho

O carinho pela cultura brasileira também foi compartilhado por Joseph Quinn, que interpreta o irreverente Tocha Humana. "Feijoada. Eu adoro! Os jogadores de futebol também são incríveis. Preciso passar mais tempo no Brasil. Só estive em São Paulo. Estou louco para ir ao Rio. Os brasileiros são divertidos."