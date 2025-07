Morango do amor revela affair de Medina e bomba entre famosos

Na última semana, o "morango do amor" explodiu: bombou nas pesquisas, viralizou nas redes sociais, apareceu na mão de famosos, e virou meme. O doce consiste em um morango fresco envolto por brigadeiro branco e coberto com caramelo vermelho, assim como a maçã do amor — daí o nome.

É difícil rastrear a origem desse sucesso, já que receitas da guloseima estão disponíveis na internet há meses. No entanto, vídeos no TikTok e no Instagram ensinando a fazer o doce acumularam milhões de visualizações.

Celebridades se renderam à moda

O morango do amor "revelou" um romance entre Gabriel Medina e Isabella Arantes, ex-noiva de Zé Felipe. Os dois mostraram a mesma encomenda do doce no mesmo dia, confirmando que estavam juntos.