MC Daniel quer se arriscar na música gospel: 'Já tenho algumas escritas'

Ele não teme críticas e preconceito: "Acredito que toda arte que é feita de coração, as pessoas tendem a abraçar".

Envolvido em polêmicas após o fim do relacionamento com Lorena Maria, MC Daniel, por meio de sua assessoria, pediu que nenhum assunto sobre sua vida pessoal fosse abordado na entrevista, caso contrário, ele não conversaria mais com os jornalistas presentes no evento.

Spoiler da Dança dos Famosos

Destaque da última edição do "Dança dos Famosos" no Domingão com Huck, MC Daniel conta que já está ajudando pessoas que irão participar na nova edição, com previsão de estreia para o dia 3 de agosto.

"Tem três amigos que vão participar dessa próxima edição e eu já estou dando dicas a eles", afirma, e continua: "O Dança mudou a minha vida. Todo domingo aparecendo na Globo, para a família, foi uma chance das pessoas perceberem um pouco mais de quem eu sou".

Daniel conta que, em quatro meses de competição da Globo, ganhou quatro milhões de seguidores nas redes sociais.