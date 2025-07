Mano Brown revela que se separou de Eliane Dias há mais de dez anos

Veja o comunicado de Mano Brown:

Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração. Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira - que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por aí. A escolha de não falar publicamente antes foi por respeito á nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto para quem nos acompanha. Nada muda. Paz

Mano Brown, no Instagram