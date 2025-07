Juliette se irrita e explica procedimento com esperma de salmão: 'Creminho'

Juliette apareceu nos stories hoje explicando os procedimentos feitos no rosto com esperma de salmão, e desmentiu que o inchaço que teve estava relacionado a ele.

O que aconteceu

Juliette disse que se surpreendeu com as distorções feitas sobre seus procedimentos estéticos. "Eu fiz o bioestimulador de colágeno, que é aquele que injeta. Eu já tinha feito no abdômen, já tinha feito em vários lugares. É uma substância que estimula o colágeno. E fiz o CO2, que é um laser que é bem abrasivo, que eu mostrei pra vocês. Fiz essas duas coisas."