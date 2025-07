Jennifer Lopez perde saia durante show e reação diverte fãs na Polônia

Jennifer Lopez, 56, viveu uma situação inusitada ao ver sua saia cair durante um show na cidade de Varsóvia, na Polônia, na noite de ontem.

O que aconteceu

A saia da cantora se desprendeu enquanto sua banda tocava uma música de parabéns para ela. Jennifer Lopez agradecia o carinho do público que celebrava seu aniversário de 56 anos, quando a situação constrangedora aconteceu.

Jennifer Lopez, porém, riu da situação. Ela estava com uma peça hot pant por baixo, o que evitou mais constrangimentos. Aos risos, a cantora ainda desfilou no palco e ganhou aplausos do público por não perder o gingado com o susto.