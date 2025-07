Filho diz que meses finais de Ozzy foram filmados e devem compor tributo

Os meses finais de Ozzy Osbourne foram filmados e devem virar documentário pela BBC, de acordo com um dos filhos do vocalista do Black Sabbath. Ozzy morreu na última semana aos 76 anos.

O que aconteceu

Entrevista aconteceu antes da morte de Ozzy, mas foi publicada hoje. Jack tinha dito à revista Weekend, do Daily Mail, que câmeras filmavam a casa que Osbourne vivia com Sharon em Buckinghamshire, na Inglaterra.

Ideia principal era mostrar a readaptação do casal ao Reino Unido. Ozzy e Sharon Osbourne viveram por mais de duas décadas nos Estados Unidos e tinham retornado para lá há pouco. A produção se chamaria 'Home to Roost'.