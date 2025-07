Ex-BBBs Renata e Maike explicam por que demoraram para revelar namoro

Maike prefere "viver no off"

O ex-BBB também defendeu a relação afastada dos holofotes. "Escolhemos, nesse momento, viver um pouco mais o off para ter uma conexão real e conhecer de verdade. Para saber como vai ser aqui fora. Acho que foi o melhor caminho. É difícil, mas quando os dois querem algo, é só seguir que dá certo", disse.

Renata destaca que é importante saber colocar limites no que é mostrado nas redes sociais do casal, e que o "chamego no sofá" acaba ficando apenas entre eles mesmo, com as câmeras desligadas.

"É um pouco difícil colocar limites na exposição. As redes sociais ajudam porque a gente posta o que quer, né? Aquilo já vai delimitando o que a pessoa pode acessar. Minha vida está sempre aberta. Fui para um reality, é difícil esconder as coisas? Sempre criamos um momento para curtir no 'off'", afirma a campeã do reality da Globo.

'Escorado' e mais críticas

Maike, ao assumir namoro com Renata, ouviu críticas negativas a seu respeito. Nas redes sociais, muitos comentários apontam que o ex-BBB ficou "escorado" no sucesso da campeã do reality. Ele afirma não ligar para essas críticas.