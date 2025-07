'Garoto do Balão': Farsa de família americana gerou prisão e virou piada

O balão do documentário O Garoto do Balão Imagem: Courtesy of Netflix

Richard Heene (pai de Falcon) foi condenado a 90 dias de prisão e multado em US$ 36 mil por custos de resgate, cerca de R$ 200 mil na cotação atual. Mayumi (a mãe do menino) cumpriu pena em serviço comunitário. A família se tornou alvo de piadas e críticas.

No documentário, Falcon, agora adulto, explica não ter sido intencional. Ele conta que somente queria brincar no balão e se escondeu no sótão por medo do pai. Richard insiste que nunca planejou uma farsa, mas admite que a ambição por um reality show complicou tudo.

O episódio virou um símbolo da cultura de reality shows e da histeria midiática dos anos 2000. Falcon, hoje com 22 anos, diz que o trauma afetou sua infância: "Fui tratado como um personagem, não como uma criança".

O documentário levanta questões sobre exploração familiar na TV e como a mídia transforma tragédias em espetáculo.