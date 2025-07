Brasileira ganha prêmio de Melhor Desenhista no Eisner, o 'Oscar das HQs'

Troféu Eisner é o primeiro que Bilquis Evely ganhou. Ela já havia sido indicada anteriormente pela obra 'Supergirl: A Mulher do Amanhã' — que estará em breve no cinema em adaptação da DC.

Nascida em 1990, Bilquis Evely é natural da cidade de Barueri, na zona oeste de São Paulo. Ela descobriu o dom do desenho na escola, começou a ganhar premiações aos 14 anos e passou a se dedicar aos quadrinhos.

Em 2009, ela deu o pontapé na carreira atuando na revista "Luluzinha Teen e Sua Turma". Seis anos depois, a artista recebeu convite da DC Comics para participar dos projetos envolvendo a Supergirl —de quem ela é fã— e ganhou projeção internacional de suas obras.

A cerimônia de premiação também contou com a participação do brasileiro Matheus Lopez. Ele acabou perdendo na categoria de Melhor Colorista por 'Batman & Robin: Year One' e também por 'Helen de Wyndhorn'.

Bilquis Evely entra para a seleta lista de brasileiros que faturaram o prêmio Eisner. Nomes como Rafael Grampá (Melhor Antologia em 2008), Fábio Moon (Melhor Antologia em 2008, Melhor Série Limitada em 2011 e Melhor Adaptação de Outra Mídia em 2016), Marcelo D'Salete (Melhor Edição Norte-americana de Material Internacional em 2018), Adriana Melo (Melhor Antologia em 2019), Fido Nesti (Melhor Adaptação de Outra Mídia em 2022) e Mike Deodato (Melhor Publicação de Humor em 2022) ganharam o "Oscar dos HQs".