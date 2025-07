Belo faz piada com disputa milionária: 'Levei 20 anos pra pagar o Denilson'

Belo fez uma brincadeira com a briga judicial que durou mais de 20 anos contra Denílson. O cantor foi uma das atrações do Caldeirão com Mion deste sábado (26).

O que aconteceu

Durante o papo com Mion, Belo relembrou uma história da infância. O pagodeiro contou que antes de se aventurar no gênero que lhe alçou à fama, costumava gostar de sertanejo, principalmente por influência da mãe, Teresinha.

Belo contou que sua mãe era fã da dupla João Mineiro e Marciano. Teresinha tinha uma quedinha pelo segundo, o que causou ciúmes no filho.