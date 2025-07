Avaliado em R$ 40 milhões: casamento de Eve Jobs terá show de Elton John

Investimento foi de mais de R$ 40 milhões. Vinte floristas e cenógrafos trabalham na decoração do espaço, com milhares de rosas vermelhas e mais de cem velas no altar. Para casar na igreja, o investimento foi até que baixo: 675 libras, que equivalem a R$ 4,7 mil.

Eles pagaram o valor fixo. Não podemos cobrar mais ou menos.

vigário responsável ao Daily Mail

Recepção será no hotel Estelle Manor. O resort exclusivo tem diárias a partir de R$ 5 mil e costuma sediar grandes eventos. Parte dos convidados serão hóspedes da Soho Farmhouse, lugar conhecido de celebridades de alto padrão. A maioria das pessoas chegará ao espaço de jatinho ou helicóptero.