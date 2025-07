Atriz premiada e empresário: quem são os filhos de Mano Brown e Eliane?

Domênica foi premiada por papel. Em 2024, o filme 'Levante' recebeu o Prêmio Fipresci da crítica, nas mostras paralelas do Festival de Cannes, e eleito Melhor Filme Ibero-Americano em Palm Springs. O longa ainda rendeu a Ayomi Domenica o prêmio de Melhor Atriz no Festival Aruanda.

Kaire Jorge é modelo, ator e empresário. Ele nasceu em 26 de outubro de 1995 e desde pequeno acompanhava as turnês do Racionais MC's. Hoje, ele é diretor executivo da produtora Boogie Naipe, empresa familiar que tem a mãe como CEO, e fundador de uma gravadora independente.

Mano Brown já declarou que talvez não tenha sido um pai tão presente quanto gostaria. "Na caminhada que eu escolhi para sobreviver, eu tive que ser ausente também, talvez mais do que eu gostaria, mas não fui totalmente ausente. Fui presente em momentos muito importantes também, coisa que eu não tive na minha vida, a presença de um pai", disse em entrevista a QG em 2022.

Músico se casou com Eliane Dias em 1994. Nesta semana, a jornalista Fabia Oliveira, do Metrópoles, publicou sobre um suposto romance secreto de Eliane com uma empreendedora. Na noite de ontem, no entanto, Mano Brown declarou que não vive mais "como um casal" com ela há dez anos.