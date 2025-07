Ana Castela diz evitar postar fotos de biquíni: 'Tem mãe que briga comigo'

Ana Castela disse que fica sempre atenta ao seu comportamento porque tem muitos fãs mirins.

O que aconteceu

A sertaneja diz que até evita publicar fotos de biquíni. "Tem mães que brigam comigo. [Perguntam]: 'Por que você postou esse vídeo no seu Instagram?'. Eu sou muito cobrada, tomo cuidado até com foto de biquíni por causa da criançada", contou, em entrevista a Sandy no programa "Nesse Canto Eu Conto" (Multishow).