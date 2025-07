Amiga diz que Preta Gil gravou vídeo dizendo como queria seu funeral

Jude Paulla falou sobre as escolhas de Preta Gil para sua despedida. A melhor amiga da cantora, que morreu no último domingo, dividiu a memória com seus seguidores no X.

O que aconteceu

Jude disse que Preta começou a "preparar" sua despedida assim que soube que o câncer tinha voltado. "Ela falava muito que ia morrer. Um dia, em casa com ela, eu gravei o vídeo dela dizendo como ela queria que fosse o funeral."