Rosa Montero: 'A coisa mais importante que me aconteceu foram meus mortos'

A autora expressa preocupação com a "crise de credibilidade democrática" e o aumento dos "extremismos" e "partidos do ódio" em todo o mundo. Ela atribui parte dessa crise à "saída em falso" da crise econômica de 2008, que empobreceu uma parcela significativa da população global, fazendo com que as pessoas sintam que a democracia não as defende.

No campo do jornalismo, sua profissão de origem, a escritora observa que o setor está em uma "longa travessia do deserto" devido à adaptação ao novo modelo de mercado e às tecnologias digitais. Ela aponta para o "empobrecimento brutal" dos meios, o que, para ela, significa um "empobrecimento democrático brutal".

Flip 2025

Poeta paranaense Paulo Leminski é o homenageado da Flip 2025 Imagem: Luiz Novaes/Folhapress

Festa literária acontece de 30 de julho a 3 de agosto, em Paraty (RJ). O evento, que está na 23ª edição, conta com nomes como Arnaldo Antunes, Gregório Duvivier e Roseana Murray (veja a programação completa aqui).

Flip 2025 tem Paulo Leminski (1944-1989) como autor homenageado. Nascido em Curitiba, Leminski foi um artista múltiplo. Além de escritor, trabalhou como jornalista, crítico literário, publicitário, músico, tradutor e judoca. Ainda assim, sobressai em sua obra a poesia -criação que abarcava o popular por meio de ditados, trocadilhos e gírias.