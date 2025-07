Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 26/7 a 2/8

Odete gosta de César e pergunta a Marco Aurélio sobre o rapaz. Heleninha comenta com Celina que teve a impressão de que já conhecia o rosto de Olavo. Daniela aconselha André a não se relacionar com Aldeíde. Celina fica sabendo que a empresa que fornece comida para as aeronaves da TCA faliu, e sugere a Raquel e Poliana que a Paladar assuma o posto. Lucimar promete a Vasco que pensará sobre a proposta de reatar com ele. Consuêlo identifica o perfume de Aldeíde em André. Maria de Fátima fica preocupada ao saber por Heleninha que um dos homens que roubou o quadro foi identificado pela empresa de segurança. Celina, Raquel e Poliana comemoram o negócio fechado com a empresa que fornecia comida para a TCA. Maria de Fátima avisa a César que a polícia chegará até Olavo.

Segunda, 28 de julho

Olavo e César escapam da polícia com a ajuda de Maria de Fátima. Raquel, Poliana e Celina comemoram um novo passo em seu negócio. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre o mistério de André com a identidade da nova namorada. Ivan confessa a Bartolomeu que foi um erro se casar com Heleninha. Ivan decide se separar de Heleninha e se mudar para seu antigo apartamento. Heleninha flagra Raquel na casa de Ivan.

Terça-feira, 29 de julho

Heleninha desconfia de que o encontro de Raquel e Ivan foi intencional. Odete não gosta da atitude de Ivan, ao saber da separação da filha. Tiago sai magoado da casa de Ivan. Odete faz questão de lembrar Ivan de uma das cláusulas do contrato de casamento. Heleninha foge de casa para beber e arruma confusão em um bar. Odete, Ivan, Tiago, Afonso e Celina ficam abalados ao ver o estado de Heleninha.