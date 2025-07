Equipe da Record é agredida com socos durante cobertura ao vivo

Uma equipe de jornalismo da Record TV Bahia foi agredida na manhã de hoje enquanto realizava a cobertura de um acidente de trânsito na Avenida Garibaldi, em Salvador.

O que aconteceu

A confusão foi transmitida ao vivo durante o telejornal Bahia no Ar. O repórter Mateus Borges e o cinegrafista Tarcísio Lima estavam no local para mostrar os detalhes de uma colisão entre um carro e uma motocicleta, quando foram surpreendidos por um homem que os atacou com socos. O agressor seria o companheiro da motociclista, que aguardava atendimento do Samu.

A apresentadora Jéssica Smetak interrompeu a transmissão. A jornalista, que estava no estúdio, chegou a solicitar o apoio de autoridades. No entanto, até o fim do jornal, nenhuma equipe policial havia sido enviada ao local. "Isso é um absurdo! Nossa equipe está ali para informar, para prestar um serviço à sociedade. Não é admissível que profissionais sejam agredidos dessa forma, ainda mais enquanto trabalham", criticou Smetak.