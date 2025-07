'Não é um fim': o que diz a crença de Preta Gil sobre a morte

Preta Gil, velada hoje no Rio de Janeiro, fazia questão de falar aos fãs sobre sua fé, envolvendo várias religiões, principalmente durante o tratamento de câncer. "Sou muito grata a Deus, meus orixás, minhas santinhas e todas as energias espirituais que me trouxeram de volta", escreveu em maio no Instagram.

Na rede social, Babalorixá Célio D'Omolu, que orientava Preta nos rituais do candomblé, escreveu um texto a homenageando. "O Orun ganhou uma linda estrela, tão iluminada quanto foi esse ser na terra e na vida de todos que tiveram a felicidade de conhecê-la."

Filho de Preta também escreveu texto para a cantora, citando elementos do candomblé: "Estenda-se infinito, mãezinha. A gente que é de axé sabe que a morte não é um fim".