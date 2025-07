Noiva de Oruam organiza círculo de oração pela liberdade do rapper

Ela explicou que está evitando ir até o presídio por orientação do advogado de seu noivo. "Estão perturbando todo mundo: 'Ah, cadê vocês na porta do presídio?' Ninguém melhor do que o próprio advogado para falar o que a gente pode ou não fazer e o que pode prejudicar o Mauro. Já foi instruído por ele que nem círculo de oração é muito bom no momento."

Fernanda admitiu que está emocionalmente abalada com toda a situação. "Eu não tenho mais força. Eu achava que eu era braba, mas não sou. Se eu pudesse, tiraria o Mauro com as minhas próprias mãos de lá. Estou com tanto sentimento misturado, raiva... e não gosto de sentir raiva. Eu não sou assim", desabafou, com a voz embargada.