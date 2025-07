Só para maiores: livros de colorir fofinhos e 'proibidões' fazem sucesso

"Cozy Crime Scenes" - Separe o lápis vermelho, porque aqui há muito sangue! Neste livro, os bichinhos aparecem em cenas de crime horripilantes e assustadoras.

"Koalasutra" - Aqui, coalas fofinhos apresentam as posições do guia de posições sexuais Kama Sutra. Há versões com porquinhos, tartarugas e dinossauros.

"Bob Cute - Filmes e séries de terror" - Perfeito para os fãs de terror: bichinhos fofos como você nunca viu, encarnando personagens famosos como Annabelle, Chucky e Jason.