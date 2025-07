Leo Dias vai para a Band após ter saída confirmada do SBT

Leo Dias deve assinar contrato com a Band na próxima segunda. A previsão é de que ele integre o quadro de apresentadores do Melhor da Tarde e tenha um programa de entrevistas no canal.

O quadro de apresentadores do Fofocalizando se manterá, afirmou a assessoria do SBT. Thayse Teixeira seguirá no elenco, ao lado de Cariúcha, Cartolano e Gaby Cabrini.