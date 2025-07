Leo Dias explica troca do SBT pela Band: 'Preciso pensar na aposentadoria'

Leo Dias, 50, não faz mais parte do quadro de apresentadores do Fofocalizando. O jornalista teve a saída oficializada pelo SBT, na tarde de hoje, e se despediu da atração de fofoca dizendo que a decisão de acertar com a Band foi visando "sua aposentadoria".

O que aconteceu

Em sua despedida no Fofocalizando, Leo Dias fez questão de agradecer ao SBT pela visibilidade. "Estou em Lisboa, eu só quero dizer que eu sou muito grato ao SBT. Muito grato à família Abravanel, muito grato a tudo que aconteceu aqui".