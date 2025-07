Despedida de Preta teve até bar de drink, diz irmão: 'Tudo que ela queria'

O corpo de Preta Gil será cremado às 17h, no Cemitério da Penitência. A cerimônia será restrita à família e amigos próximos.

Carolina Dieckmann e outros chegam ao crematório da penitência Imagem: Agnews

O velório de Preta Gil

O velório do corpo de Preta Gil ocorreu entre as 9h e as 13h. Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal foram interditadas — inclusive o trajeto que agora é chamado de Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Araújo Porto Alegre, no centro do Rio.

Fãs da artista chegaram no local antes das 7h. Enquanto esperavam o início da celebração, eles cantaram músicas da cantora, como "Sinais de Fogo".

Gilberto Gil, 83, foi aplaudido ao chegar no velório da filha Preta Gil, no Theatro Municipal. O artista foi aplaudido pelo público que ainda estava no local. Ele chegou ao velório acompanhado de Sandra Gadelha, mãe de Preta, Flora Gil, sua esposa, a filha Bela Gil e a atriz Fernanda Torres, entre outros.