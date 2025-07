Gominho diz que Preta Gil reprovaria o velório: 'Tá puta com esse chororô'

Artista afirmou que não pensou duas vezes em abrir mão de suas particularidades para viver ao lado da amiga no momento mais difícil de sua vida. "A Preta é minha mãe, eu era pai dela. A gente era muito um tudo do outro. Eu tinha 15 anos, vocês sabem bem, vocês me conhecem há anos. A gente é essa família dela há muito tempo, assim, essa família que ela criou".

Então, estar vivendo isso com ela, eu acho que não tinha nada mais justo do que eu ter feito por ela, sabe? Foi muito natural e foi muito justo, porque a nossa relação, a gente já viveu juntas às vezes, morou juntas às vezes, por que eu ia morar junto naquela situação? Só se entregando pra quem se entregava pra mim também.

Aos risos, Gominho contou que evitou participar da parte burocrática do velório e confidenciou que a cantora estaria odiando ver o público em lágrimas. "Não partilhei de nada, não, porque eu sempre fui um amigo astral e detesto burocracia. Eu fiz a playlist. É isso que falaram que você fez. Se foi a Preta, se foi você. Eu fiz, eram as músicas que a gente ouvia indo pra químio, indo pra rádio, esses processos. Então, eram as músicas que a gente ouvia.

Tenho falado dela sempre no presente, porque eu tenho falado pra todo mundo. Pra mim, ela tá mais que viva dentro de mim. Eu vejo o sol, o sol bate em mim, eu vejo o sorriso dela, eu sinto ela bem. Por isso que eu falei, ela tá odiando esse chororô, ela tá puta com esse chororô. Porque, verdade, a bateria não tocou, ela ia ficar puta que a bateria não tocou. Não iam botar drink, ela ia ficar puta, aí botaram drink. Eu conheço ela nesse lugar, nessas camadas, nessas nuances muito sutis da vida. Foi lindo e a cara dela.

Antes de morrer, Preta Gil, segundo Gominho, o impediu de tomar a decisão de entrar em um novo reality show de convivência — ele já participou de A Fazenda 6 (Record). "Ela me proibiu. Falei pra ela que queria com o Big Brother descansar. Preciso descansar do mundo e ela: 'Viado, não arrume ideia, pelo amor de Deus. Se eu não estiver aqui pra te defender'. Ela veio com essas piadas, né?".