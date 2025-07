Gominho nega desentendimento com Dieckmmann ou com família de Preta Gil

Gominho, 36, negou qualquer desentendimento relacionado a Preta Gil com Carolina Dieckmmann, 46, ou outra pessoa.

O apresentador diz que boatos foram inventados só porque ele começou a procurar outro lar — até então, ele morava no apartamento de Preta Gil. "As pessoas começaram a sugerir um bando de coisa muito chata, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol e não era isso", explicou a Ana Maria Braga no Mais Você (Globo).