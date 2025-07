Filho mais velho de Marcello Novaes fará participação em 'Dona de Mim'

Diogo Novaes, 30, filho mais velho de Marcello Novaes, 62, participará da novela "Dona de Mim" (TV Globo).

O que aconteceu

Diogo interpretará Jaques, personagem de seu próprio pai, em cenas de flashbacks. Em uma das cenas, Jaques estará sonhando com Olívia (Andrezza Abreu), primeira mulher de Abel (Tony Ramos), segundo o O Globo.

Diogo Novaes é fruto do relacionamento do ator com a empresária Sheyla Beta. Ele também faz parte da banda Fuze, assim como Pedro Novaes, seu irmão mais novo. Pedro é filho de Marcello com Leticia Spiller.