Filho de Preta Gil se despede da cantora durante velório

Fran chegou com a namorada, Alane Dias. Ela aguardou enquanto ele prestava homenagem à mãe e depois consolou o artista.

Fran Gil e a namorada, Alane Imagem: ROBERTO FILHO / BRAZIL NEWS

Antes de chegar ao velório, Fran postou uma foto com a mãe e outro do circuito Preta Gil, que ganhou esse nome nesta semana.

Story de Francisco Gil Imagem: Reprodução/Instagram

Velório

Velório acontece entre as 9h e as 13h. Diversas ruas no entorno do Theatro Municipal foram interditadas — inclusive o trajeto que agora é chamado de Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil, entre a Rua Primeiro de Março e a Rua Araújo Porto Alegre, no centro do Rio.