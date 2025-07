Fãs flagram troca de carinho entre Virginia e Zé Felipe e torcem por volta

Uma atitude carinhosa entre Virginia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, empolgou os fãs que torcem por uma reconciliação entre o ex-casal.

O que aconteceu

A influenciadora apareceu acariciando a orelha do cantor enquanto assistiam a um espetáculo infantil com as filhas, Maria Alice, 4, e Maria Flor, 2. O registro foi publicado nos stories do Instagram por Mellody Barreto, 24, esposa do irmão de Virginia, William Gusmão, 37.

A atitude foi interpretada por internautas como uma fagulha de esperança para que eles possam vir a retomar o casamento. "Eu amo essa família", derreteu-se um fã, nos comentários do post. "Meu Deus, faz maravilhas no coração desses dois! E que eles voltem pra se amarem pra sempre", orou outro. "Na torcida pela volta", confessou ainda um terceiro.