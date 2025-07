Edy Palhaço, do BBB, critica Diego Hypólito: 'Tinha nariz em pé'

O ex-BBB Edy Simões, 42, participou hoje do Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne. Ao comentar a sua relação com os colegas da última edição, o palhaço demonstrou ressentimento com Diego Hypólito ao responder se os dois não deveriam ser mais unidos pelas vivências no circo.

O que aconteceu

Edy revelou que, entre as pessoas do reality que não mantém contato, está o atleta Diego Hypólito: "Essa galera pra mim não faz diferença". Entre os nomes apontados estão outros integrantes do quarto Anos 50: Vitória Estrada, Aline, Guilherme, Dona Joselma e Vinícius.

Chico Barney questionou se a relação com o circo não deveria ter unido os brothers. O ex-atleta se aposentou como ginasta em 2019 e, desde então, trabalhou como acrobata.