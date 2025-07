Bella Campos desabafa sobre racismo: 'Falam que continuo com cara de pobre'

Bella Campos desabafou sobre comentários racistas sobre Maria de Fátima, sua personagem em "Vale Tudo".

O que aconteceu

A atriz disse que parte do público diz que Maria de Fátima "continua com cara de pobre", apesar de ser rica na novela. "Adoram falar que eu continuo com cara de pobre mesmo sendo bilionária", escreveu a atriz em seu canal de transmissão no Instagram.