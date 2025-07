Flagra! Aldeíde e André se beijam e chocam personagem em 'Vale Tudo'

O beijo é interrompido por Daniela (Jéssica Marques), que flagra a cena em choque. A viúva tenta minimizar o ocorrido, enquanto André diz que a irmã não tem nada que se meter.

Aldeíde (Karine Teles) e André (Breno Ferreira) se beijam em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A tensão aumenta com a chegada de Consuêlo. Sem saber do que acaba de acontecer, chama todos para dentro de casa, deixando Aldeíde visivelmente nervosa com a possibilidade de a situação vir à tona. Cena está prevista para ir ao ar amanhã.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.