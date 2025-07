Último vídeo de Ozzy Osbourne vivo mostra momento com neto e filha; assista

A filha pede para Ozzy dar bom dia aos seguidores e depois grava Sidney de 2 anos. "Papai, diga 'bom dia", diz Kelly enquanto tanto o pai quanto o filho mexiam eme seus tablets na mesa da cozinha.

Os fãs reagiram emocionados com o vídeo nas redes sociais e ainda nomearam o neto do cantor como "Pequeno Príncipe das Trevas". "O possível último vídeo do Ozzy é ele sorrindo e alegre. Eu sempre soube que a morte dele seria difícil para todos, mas cara, isso só faz com que a dor seja ainda maior", publicou fã no X.