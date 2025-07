Tati Machado abre o coração e fala da perda de bebê: 'Sorrir é lembrar'

Tati Machado, 33, abriu o coração para falar da perda de seu bebê na 33ª semana de gravidez.

O que aconteceu

Afastada da TV desde maio, a apresentadora topou entrevista ao Fantástico (Globo) para falar como lidou com a dor do luto. Ao lado do marido Bruno, ela declarou que está voltando a sorrir, mas sem esquecer da criança.