Suspeito de matar trabalhador cospe em repórter da Band: 'Na minha cara'

"Galo Cego", então, se virou para o jornalista e cuspiu em sua cara, que não revidou a agressão e prosseguiu fazendo questionamentos. "Cuspiu na cara. Acabou de cuspir na minha cara. Hein, rapaz, por que você matou o rapaz? Fala, Maicon."

Joel Datena, apresentador do Brasil Urgente, ficou revoltando com a agressão sofrida pelo repórter da Band. "Além de assassino, é um baita de um mal-educado. Olha aí a cusparada no nosso repórter Rafael Batalha, que manteve a linha e seguiu tentando fazer perguntas. Poderia ter agredido o cara, não é que ele poderia, é a lei da ação e reação, né?. Às vezes, alguém te ataca e há pessoas que reagem de um jeito e há pessoas que reagem de um outro jeito, felizmente o Rafael Batalha foi profissional".

Ele manteve a linha ali, mas pelo amor de Deus, isso deve ter te dado uma revolta, revolta em você, no Paulo, na Eliana. Eu estou imaginando aqui os seus pais, que estão ligados nesse momento aqui, o seu pai, seu pai queria ter ficado frente a frente com esse cara aqui, logo depois ele dá a cusparada na sua cara. Vontade que eu queria agora é estar de frente a frente ali, ficar frente a frente com esse galo cego. Eu ia depenar esse galo.

