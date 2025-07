Micropênis, Epstein e diabo: South Park ataca Trump em novo episódio

Na animação, Trump tem um micropênis e tenta transar com o diabo. Em uma das cenas, o diabo se recusa a transar com Trump, que insiste. "Vamos lá, eu sei que você não consegue resistir a isso!", diz o presidente, exibindo um pênis minúsculo. "Eu nem consigo enxergar, é pequeno demais", responde o diabo. Em um filme de 1999 da franquia, Satanás tinha um romance com Saddam Hussein, a quem se refere como um "ex-namorado que lembra Trump".

Um clipe realista de Trump feito com IA, em que ele também é representado com um micropênis, é exibido ao final do episódio. O vídeo foi disponibilizado pelo estúdio de animação no YouTube.

O presidente também se esquiva quando é questionado sobre a lista de Epstein. "É estranho que toda vez que falam nisso, você só diz pra todo mundo relaxar", diz o diabo ao questioná-lo sobre o caso. O afastamento de Trump do escândalo, que envolve bilionário que foi grande amigo do presidente, tem causado tensão na base do político.

Enredo do novo episódio também ataca a Paramount

O episódio gira em torno do cancelamento do "politicamente correto". Cartman, chateado com o cancelamento de "seu programa militante favorito", reclama do fim do politicamente correto no país. A partir de agora, comportamentos racistas, xenofóbicos e homofóbicos seriam considerados normais na sociedade.

Enquanto isso, Jesus Cristo passa a frequentar a escola dos protagonistas, o que faz os pais dos alunos se revoltarem contra Trump. O presidente ameaça os pais dos alunos, incomodados com a interferência religiosa na escola, e pede 5 bilhões de dólares de indenização. A confusão é coberta pelo programa de notícias "60 Minutes", em que os apresentadores, nervosos, dizem que "o presidente é um ótimo homem" e "provavelmente está assistindo".