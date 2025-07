Shopping, geladeira, avião: famosos expõem transas em lugares inusitados

O melhor lugar é todo lugar. É assim que muitos famosos encaram as aventuras sexuais quando bate aquela vontade. Flávia Alessandra e Otaviano Costa, por exemplo, admitiram que já transaram no terraço de um shopping no Rio de Janeiro.

Costa fez a confidência íntima ao ser questionado sobre um "lugar inusitado" em que já transou. "No terraço de um shopping no Rio de Janeiro, já aconteceu", declarou durante participação no programa Surubaum.

Flávia e Otaviano não são os únicos com aventurais sexuais para contar. Splash relembra outros lugares inusitados em que os famosos já transaram.