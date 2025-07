Chefe de RH pede demissão após flagra em show do Coldplay, diz site

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Cabot divorciou-se de Kenneth Thornby em 2022 após quatro anos de processo, segundo registros judiciais de Massachusetts. O CEO assumiu a liderança da Astronomer em julho de 2023 - empresa que arrecadou US$ 93 milhões em investimentos em maio com apoio de gigantes como Bain Capital e Salesforce.

A Astronomer é uma empresa de tecnologia especializada em orquestração de dados, com foco em automação e inteligência artificial. Sua plataforma, baseada no Apache Airflow, é usada por grandes empresas para otimizar análises e operações digitais. Avaliada em até US$ 1 bilhão, a companhia é referência no setor de DataOps.