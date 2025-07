Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 25/07 a 2/8

Samuel desconfia da pergunta de Katinha. Filipa percebe o clima entre Nina e Danilo. Yara observa Jussara com Alan. Alan pede permissão a Marlon para se aproximar de Jussara. Jaques avisa a Tânia e Vanderson que todos estão sob vigilância até que ele assuma a presidência da Boaz. Lorena elogia Ryan, e Kami sente ciúmes. Chega o dia da festa da Boaz. Mesmo sofrendo, Samuel reafirma a Leo sua intenção de ficar com Katinha. Vanderson chega para buscar Sofia, e Abel garante à menina que ela voltará para casa. Breno anuncia um problema com as peças do desfile, e Abel afirma que irá resolver.

Quarta-feira, 30 de julho

Abel trabalha em sua máquina de costura, e Breno e Samuel o admiram. Patrícia desabafa com Ricardo sobre a rejeição de Jaques. Manuel pede para acompanhar Yara ao desfile da Boaz. Vanderson destrata Sofia. Rosa e Filipa se surpreendem ao verem Abel costurando. Jaques se prepara para tomar a presidência da Boaz, sem saber do acordo entre Abel e Vanderson. Davi acusa Tânia de sabotagem às peças do desfile. Gisele apoia Ayla. O cantor Lui Lorenzo surge afônico para se apresentar na comemoração, e Filipa tenta resolver a situação. Ayla se desespera ao ver Caco no desfile. Marlon conhece Palmeira. Tem início o show de comemoração dos 60 anos da Boaz.

Quinta-feira, 31 de julho

O show de Lui Lorenzo é um sucesso. Ricardo e Rebeca se estranham. Ayla se desespera ao ver Caco conversando com Gisele. Abel faz um discurso emocionado pelos 60 anos da Boaz, e afirma que Jaques jamais será o presidente da empresa. Ayla se esconde de Caco. Vanderson prende Leo no banheiro e pega Sofia. Jaques manda Danilo seguir Vanderson, que parte de carro com Sofia. Vanderson liga para Abel e exige o dinheiro prometido em troca de Sofia. Abel ameaça prender Jaques, Tânia e Ricardo. Nanda questiona a gravidez de Katinha. Leo consegue se libertar.

Sexta-feira, 1º de julho