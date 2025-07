Rayane fala sobre planos de filhos com Belo: 'Vamos ver ano que vem'

Início do relacionamento foi complicado para a influenciadora digital entender o tamanho do nome do cantor. "No começo, foi complicado entender a grandeza do Belo, que é um artista muito famoso. Eu não tinha essa noção. As pessoas matam e morrem pelo Belo".

Eu fico muito feliz pelo carinho e admiração das pessoas e fui entendendo com o tempo e fui colocando no meu lugar de namorada. ele cuida bastante de mim nessa transição. Ele não queria me colocar no olho do furacão. Ele é cuidadoso até hoje".

Rayane Figliuzzi é namorada de Belo Imagem: Agnews

Diferença de 24 anos não foi um empecilho para o romance, segundo Rayane. "Acredito que não sinto. Achei que ia ser pior e iam pegar no pé pela questão de idade. Eu acho que ele é tão jovem. Hoje, ele trouxe um estilo jovem e é romântico. Sempre gostei de homem mais velho por ser mais maduro, saber o que quer pra vida, saber que tá ali pra proporcionar uma vida de casado. Eu tenho um filho de 3 anos".

Quando ele nasceu, foi uma reviravolta na minha vida. Só que nunca quis ter filho porque quis trabalhar. Sai de uma cidade pequena, de 13 mil habitantes. Meu foco era trabalhar.

Rayane Figliuzzi não fugiu do tema casamento e filhos. Ela afirmou que tem conversas com o artista, mas não há pressa para o novo passo na vida pessoal. "A gente tem. A gente não namora nada. A gente tem que noivar pra casar".