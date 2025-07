'Rainha inspiração': quem era Camila Trevisol, que morreu de câncer aos 22

Durante todo o tratamento, manteve contato com seguidores e amigos pelas redes. Camila relatava os efeitos das sessões, publicava fotos no hospital e promovia campanhas de doação de sangue —às vezes em primeira pessoa, outras por meio da mãe, que assumia o perfil nos períodos críticos.

Homenagens nos rodeios

Camila foi homenageada com o título de Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana em 2025 e do Jaguariúna Rodeo Festival em 2024. A homenagem foi criada exclusivamente para ela, em reconhecimento ao seu engajamento nas redes sociais em campanhas de doação de sangue. A iniciativa partiu de Andréia Marinho, primeira-dama do evento, após uma visita ao Hospital Boldrini, onde Camila estava internada. Durante o encontro, a jovem compartilhou o desejo de subir ao palco com faixa e coroa —o que levou à criação do posto especial, fora do concurso tradicional.

Andréia publicou uma carta aberta à mãe de Camila. Ela lembrou a convivência ao longo de dois anos e escreveu: "O que mais admiro em você é o jeito com que tratava a Camila, sempre com sorriso no rosto e muita paciência." No texto, reafirmou o compromisso de continuar ao lado da família: "Camila estará sempre em nossos corações; nossa rainha inspiração".

Camila publicou fotos com artistas sertanejos durante os rodeios. Entre eles estavam Ana Castela, Murilo Huff, Gustavo Mioto, Zezé Di Camargo & Luciano e Lauana Prado. Os registros foram replicados por perfis de fãs, ampliando sua visibilidade como símbolo de resistência.