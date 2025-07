Prefeitura do Rio vai interditar ruas para cortejo no velório de Preta Gil

A Prefeitura do Rio divulgou hoje o esquema operacional para o velório de Preta Gil amanhã (25). O corpo da cantora chegou hoje no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Cortejo fúnebre no carro do Corpo de Bombeiros

Trajeto previsto para o cortejo fúnebre de Preta Gil Imagem: Prefeitura do Rio de Janeiro

Antes do velório, corpo de Preta vai passar pelo circuito de blocos de Carnaval que agora leva seu nome. O circuito começa na Rua Primeiro de Março, no centro do Rio, e passa pela Avenida Presidente Antônio Carlos, terminando na altura da Rua Araújo Porto Alegre, onde fica o Theatro Municipal.