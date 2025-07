'Presença de Anita': Minissérie da Globo ainda perturba, 24 anos depois

Imagem: Divulgação

Ator de "Um Lobo entre os Cisnes" nunca tinha feito balé

Chega aos cinemas "Um Lobo entre os Cisnes", cinebiografia sobre Thiago Soares, jovem do subúrbio carioca que vingou no balé clássico e se tornou o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres. "É um filme lindo por vários motivos: um belo drama biográfico sobre uma figura brasileira que é uma das maiores do mundo no balé clássico", avalia Flavia Guerra no Plano Geral. O filme mostra o comecinho dessa carreira.

Imagem: Divulgação/ AppleTV+

Com roteiraço, "Ruptura" sai na frente no Emmy; veja favoritos

Das produções indicadas ao Emmy 2025, há uma que se destaca: a segunda temporada de "Ruptura", com 27 indicações. A série de ficção científica acompanha funcionários de uma empresa submetidos a um procedimento para separar memórias pessoais e de trabalho. "Ela voltou entregando respostas de questões que ficaram abertas. Tem episódios delirantes e incríveis", avalia Thiago Stivaletti.