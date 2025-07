Paulo Vilhena conta versão sobre 1ª vez de Fe Paes Leme: 'Sabe o que sinto'

Paulo Vilhena, 46, falou sobre a época em que Fernanda Paes Leme, 42, perdeu a virgindade com ele. Diálogo ocorreu no podcast O Grande Surto, apresentado pela atriz.

São 29 podcasts que ela fala que eu tirei a virgindade dela. Agora, eu tenho um momento para me defender, que é o seguinte: essa mulher, hoje mãe, um dia falou para mim: 'olha, eu vou querer perder minha virgindade e acho que será com você'. E eu disse: 'estou totalmente à disposição, me liga que a gente combina'

Na época, os dois atuavam juntos na série "Sandy & Junior", exibida pela Globo. Vilhena destacou que a colega, então com 17 anos, estava decidida sobre o ato. "Você estava bem esclarecida com o seu desejo, resolvida. A gente estava em um ambiente seguro de amizade."