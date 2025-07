Noiva de Oruam expõe opinião do sogro, Marcinho VP, sobre prisão do filho

Ela acrescentou ainda que o pai de Oruam, Marcinho VP, 55, desgostou-se muito com a notícia da prisão do filho. "Contrariamente ao que muitos pensam, meu sogro não se alegra com nenhuma dessas notícias. Ele e minha sogra [Márcia Gama, 49] lutaram incansavelmente ao longo de suas vidas para que seus filhos mudassem o destino da família. No entanto, isso nunca impediu os tormentos psicológicos constantes que eles enfrentaram ao longo do tempo."

0:00 / 0:00 Siga o Splash no